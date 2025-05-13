انت الان تتابع خبر قرارات رسمية تمنع المقيمين من السكن في هذه الاحياء في الرياض وجدة .. التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الثلاثاء 13 مايو 2025 05:52 مساءً - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا للرد على الشائعات المتداولة حول إصدار قرارات جديدة تمنع العمال من جنسيات معينة من الإقامة في مناطق محددة بمدينتي الرياض وجدة، مؤكدة عدم صحة هذه الأنباء بشكل قاطع هعقحض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حقيقة السكن للعمالة الوافدة في الرياض وجدة

أوضحت الوزارة في بيانها أن الأنظمة واللوائح المتعلقة بسكن العمالة الوافدة لم تشهد أي تعديلات حديثة، وأن العمال يتمتعون بحرية اختيار أماكن إقامتهم وفقًا للضوابط المعمول بها. وجاء هذا التوضيح لدحض الادعاءات التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول فرض قيود على سكن العمال في أحياء معينة.

تفنيد الشائعات حول قيود السكن

أشارت الوزارة إلى أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أنها تهدف إلى التصدي للمعلومات المغلوطة التي تثير الجدل بين العمالة الوافدة وأصحاب العمل. كما دعت الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية لضمان الدقة والمصداقية.

التزام الأنظمة وضمان سكن لائق

شددت وزارة الموارد البشرية على أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة لسكن العمالة الوافدة، والتي صيغت لضمان توفير بيئة سكنية مناسبة تلبي احتياجات العمال مع الحفاظ على حقوقهم. وأكدت أن هذه الأنظمة تعزز تنظيم سوق العمل وتدعم استقرار العمالة في المملكة.

حرية اختيار السكن للعمال الوافدين

أكدت الوزارة أن العمال الوافدين لهم الحق في اختيار أماكن إقامتهم بناءً على إمكانياتهم المادية واحتياجاتهم الشخصية، بشرط التقيد بالشروط التي وضعتها الجهات المختصة. كما أشارت إلى جهودها المستمرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحسين ظروف السكن والعمل لهذه الفئة.