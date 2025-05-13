عاجل - "طيران الرياض": الشركات الأمريكية أساسية لأعمالنا على مختلف الأصعدة

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أحمد جودة - القاهرة - شراكة مع "دلتا للطيران" لتوفير تجارب مختلفة للمسافرين

قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الرياض، توني دوغلاس، إن الشركات الأميركية أساسية لأعمال "طيران الرياض" على مختلف الأصعدة.

وأضاف دوغلاس، خلال جلسة بعنوان "إعادة تعريف حدود المدن" خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، أن شراكة "طيران الرياض" مع شركة "دلتا للطيران" ستوفر تجارب مختلفة للمسافرين.

ووقعت شركة "طيران الرياض" السعودية، مطلع الشهر الحالي، 11 اتفاقية مع شركاء استراتيجيين تهدف إلى تعزيز الابتكار في تجربة السفر الجوي.

وقالت الشركة، إن المذكرات الموقعة مع مجموعة من مزودي خدمات المبيعات والتوزيع في أكثر من 125 دولة، تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور علامة طيران الرياض التجارية، وتسهم في الترويج لخدماتها ومنتجاتها المتنوعة بشكل كبير.

وفي تصريح سابق، أكد الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، أن الشركة تستعد لإطلاق أولى رحلاتها التجارية بحلول نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن بيع التذاكر سيبدأ خلال فصل الصيف.