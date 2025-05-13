عاجل - نائب رئيس نيوم: استثمار 5 مليارات دولار بالبنية التحتية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة - الولايات المتحدة تمثل شريكًا محوريًا لمشروعات نيوم التقنية

قال ريان فايز، نائب الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم، إن "نيوم" يشهد استثمارًا استراتيجيًا بقيمة 5 مليارات دولار في البنية التحتية للجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، في إطار مساعيه لتأسيس بيئة رقمية متقدمة.

وأوضح فايز في جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار السعودي الأميركي أن نيوم أرست قاعدة متينة لهذا القطاع الحيوي، ما أسهم في جذب رؤوس أموال خاصة وتجارية من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمثل شريكًا محوريًا في هذا التوجه، حيث أعلنت عدة شركات أميركية عن التزامها باستثمارات ضخمة ضمن هذا المجال.

وأضاف: "نحن لا نبني مجرد مدينة ذكية أو منطقة اقتصادية، بل نعيد صياغة نموذج الاستثمار والبنية التحتية على مستوى عالمي، بدعم من شراكات قوية وثقة متنامية من القطاع الخاص."

وأضاف: "لدينا مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية التقنية بقيمة مليار دولار".

وأوضح فايز، أن المشروع يشهد تقدمًا كبيرًا في تطوير بنية تحتية شاملة ومتكاملة على مساحة 26.5 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل تقريبًا حجم ولاية ماساتشوست الأميركية، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يتطلب استثمارات ضخمة على مختلف الأصعدة.

وذكر أن "نيوم" أنجزت حتى الآن أكثر من 5000 كيلومتر من شبكات الألياف الضوئية الرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات حديث، كما يتم العمل على تطوير منظومة طاقة مستدامة تشمل مزارع شمسية وأخرى للرياح.

وأضاف: "أقمنا 294 كيلومترًا من أنابيب المياه، وبدأنا في بناء منظومة غذائية متكاملة لا تقتصر على بنية تحتية بل تشمل بيئة متكاملة للإنتاج والتوزيع، إلى جانب بنية تحتية اجتماعية تشمل أكثر من 5000 سرير لتلبية احتياجات العاملين والمقيمين."

وتابع فايز: "نعمل على إنشاء أكبر منشأة للهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار يبلغ 8.4 مليار دولار، بالتعاون مع أكواباور وشركة Air Products الأميركية، ما يرسخ موقع نيوم كمركز عالمي للطاقة المستدامة."

وأشار إلى أن العام الماضي شهد تنوعًا في مجالات الاستثمار، حيث ضخت نيوم أكثر من مليار دولار في التقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول التنقل المستقبلية مثل "زيرو آفيا" و"بوم سوبرسونيك"، والتقنيات الحيوية من خلال استثمارات في شركات مثل "بلاند روميكس".