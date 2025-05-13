نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - العلاقات الاقتصادية بين السعودية وأمريكا.. شراكة تقترب من 100 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما مضت على العلاقات السعودية الأميركية أكثر من 80 عاما، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا 32 مليار دولار بنهاية 2024.

صدرت السعودية لأمريكا بنهاية 2024 سلعا بـ 13 مليار دولار، واستوردت منها سلعا بـ 19 مليار دولار.

وبلغ حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في السعودية 15.3 مليار دولار بنهاية 2024.

ويوجد 28 مصنعا لمستثمرين أمريكيين في السعودية بالشراكة مع مستثمرين سعوديين في مناطق الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

ومن أبرز استثمارات أمريكا في السعودية 78 مليار ريال في شركة صدارة للكيميائيات بالجبيل، و22.5 مليار ريال في الشركة السعودية للبوليمرات، و19.6 مليار ريال في شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا).

فيما يبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا 180 مليار دولار في عام 2024.