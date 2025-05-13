نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب في السعودية.. سر استخدام السجاد البنفسجي المفروش لاستقبال الرئيس الأمريكي بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار اختيار السجاد البنفسجي المفروش لاستقبال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دهشة الكثيرين، ولفت أنظار الجميع، نظرًا لأن العرف السائد في الاستقبالات الرسمية هو استخدام السجادة الحمراء، وبهذه الخطوة الغير متوقعة كسر هذا اللون التقليد المتبع في المراسم الرسمية.

سر استخدام السجاد البنفسجي المفروش بدلا من الأحمر

اعتمدت المملكة العربية السعودية اللون البنفسجي في مراسم الاستقبال الرسمية لكبار الضيوف منذ مايو 2021، بدلا من السجادة الحمراء، معللة ذلك بأن السجاد البنفسجي يتماشى مع لون صحارى المملكة وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى.

جانب من استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعودية

ويتضمن سجاد المراسم البنفسجي حضورا بارزا لعنصر ثقافي سعودي آخر يتمثل في فن حياكة السدو التقليدي الذي يزين أطراف السجاد الجديد، ليضفي بعدا ثقافيا إضافيا كونه من الحِرف الشعبية الأصيلة في المملكة، والمسجل رسميا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو.

وجاء اعتماد المملكة اللون البنفسجي لسجاد مراسم الاستقبال الرسمي، بمبادرة مشتركة من وزارة الثقافة والمراسم الملكية، محاكاة للون زهور الخزامى والريحان والعيهلان، التي تكسو صحاري السعودية في فصل الربيع، كرمزية للترحيب والكرم، وللتعبير عن النمو الذي تهدف السعودية إلى تحقيقه من خلال رؤية السعودية 2030.