نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيلون ماسك يشارك في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بالرياض ويلقي كلمة حول مستقبل التكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك رجل الأعمال الأمريكي البارز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، اليوم الثلاثاء، في فعاليات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، الذي يُعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في العاصمة السعودية الرياض، بحضور رفيع المستوى يتقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كلمة مرتقبة لماسك حول رؤية المستقبل

ومن المقرر أن يُلقي ماسك كلمة رئيسية بعنوان "رؤية مستقبلية" خلال الجلسات الختامية للمنتدى، يستعرض من خلالها أبرز التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، واستكشاف الفضاء، في ظل تسارع الابتكارات التقنية وتأثيرها على الاقتصادات العالمية.

وتُعد هذه المشاركة من ماسك مؤشرًا قويًا على توجهات التعاون المستقبلي في قطاعات التقنية والابتكار بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

إشارات رمزية لتحالف تقني واقتصادي

وتحمل مشاركة ماسك في المنتدى دلالات رمزية تعكس أهمية الشراكة الأمريكية السعودية في قيادة مسارات الاقتصاد التكنولوجي العالمي، لا سيما وأن المملكة تسعى بقوة ضمن رؤية 2030 إلى تعزيز التحول الرقمي، ودعم الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والفضاء.

ويرى مراقبون أن حضور ماسك، أحد أبرز رموز الابتكار في العالم، يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي لاستقطاب الاستثمارات التكنولوجية ومشروعات المستقبل.

علاقات قوية بين ماسك وترامب

ويُعرف عن إيلون ماسك قربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث جمعتهما لقاءات متعددة في مناسبات سياسية واقتصادية، كما تبادلا إشادات متكررة خلال السنوات الماضية بشأن دعم الابتكار، وتشجيع حرية الأسواق، والحد من التدخل الحكومي في الاقتصاد.

ويُتوقع أن يشهد المنتدى نقاشات موسعة بمشاركة نخبة من المسؤولين والمستثمرين العالميين، حول الفرص الاستثمارية والتقنيات الناشئة، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات المستقبلية.