نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إيلون ماسك يظهر في قصر اليمامة بالرياض خلال استقبال ولي العهد السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول في البيت الأبيض، في تصريح خاص لشبكة CNN، أن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة "إكس" (Twitter سابقًا)، يزور المملكة العربية السعودية تزامنًا مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة.

وأكد المسؤول الأمريكي أن ماسك سافر بشكل مستقل عن طائرة الرئاسة الأمريكية، في خطوة تشير إلى أن مشاركته في الفعاليات الاقتصادية تحمل طابعًا استثماريًا وتجاريًا مستقلًا.

مشاركة ماسك في منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي

من جانبه، صرح مسؤول سعودي كبير لشبكة CNN بأن ماسك من المقرر أن يحضر منتدى الاستثمار الأمريكي–السعودي، والذي يُعقد في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وذلك بصفته الرئيس التنفيذي لشركة "إكس".

وقد أدرج الموقع الرسمي للمنتدى اسم إيلون ماسك ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين، ما يعكس أهمية الحدث الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين كبرى الشركات الاستثمارية في الولايات المتحدة والسعودية.

أبرز المتحدثين في المنتدى

وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، يهدف الحدث إلى جمع كبار المستثمرين السعوديين والأمريكيين تحت سقف واحد، لتبادل الأفكار وبحث فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية.

ومن بين الشخصيات البارزة المشاركة إلى جانب إيلون ماسك:

لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، عملاق إدارة الأصول الأمريكي.

جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" المتخصصة في تصميم رقائق الذكاء الاصطناعي ومعالجات الرسوميات.

دلالات الزيارة وتوقعات المشاركين

تأتي زيارة ماسك ومشاركته في المنتدى في وقتٍ تسعى فيه السعودية إلى توسيع شراكاتها في مجالات التكنولوجيا والاستثمار، ضمن رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط.

ويُتوقع أن تشهد الجلسات النقاشية للمنتدى طرح مشاريع مستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، وتقنيات النقل، لا سيما وأن ماسك يُعد من أبرز المؤثرين في هذه القطاعات عالميًا.

شراكة محتملة بين "إكس" والمملكة؟

بينما لم تصدر بعد تصريحات رسمية من ماسك حول جدول أعماله في الرياض، إلا أن حضوره هذا المنتدى يعزز من احتمالية مناقشة شراكات استراتيجية محتملة بين "إكس" والسعودية، خصوصًا في مجالات المحتوى الرقمي، والبنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي في الإعلام.