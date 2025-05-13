نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موكب ترامب في الرياض.. الخيول العربية تتصدر مشهد الاستقبال الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة رمزية تمزج بين الأصالة والفخامة، استُقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالرياض، حيث رافقته الخيول العربية الأصيلة حتى بوابة الديوان الملكي، حيث كان في استقباله سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الخيول.. رمز الكرم السعودي

تجسد الخيول في الثقافة السعودية رمزًا للضيافة والترحيب، وغالبًا ما تُستخدم في استقبال الشخصيات الرفيعة لتعكس التراث الأصيل والهوية الثقافية للمملكة.

تراث وثقافة في خدمة الدبلوماسية

جاء هذا الاستقبال الفخم ليؤكد التزام المملكة بالحفاظ على إرثها الثقافي، واستخدام عناصره في المناسبات الدبلوماسية الكبرى لتقوية العلاقات الدولية والاحتفاء بالضيوف.

زيارة تاريخية ضمن جولة خليجية

وتأتي زيارة ترامب ضمن جولة تشمل قطر والإمارات، وصفها بـ "التاريخية"، نظرًا لما تحمله من ملفات استراتيجية تتعلق بالاستثمار، الأمن الإقليمي، والتعاون الاقتصادي.

قمة مرتقبة مع قادة الخليج

ومن المنتظر أن يعقد الرئيس الأميركي قمة مع زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة قضايا إقليمية وتعزيز الشراكة الاقتصادية والأمنية.