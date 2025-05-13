نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس الأمريكى فى قصر اليمامة بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض صباح اليوم، وذلك في إطار زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية، والتي تأتي في مستهل جولة خليجية تشمل قطر والإمارات.

قمة خليجية أمريكية مرتقبة

من المتوقع أن تُعقد قمة خليجية أمريكية غدًا، تجمع القادة الخليجيين مع الرئيس الأمريكي لمناقشة القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة.

وتعد هذه القمة خطوة مهمة في سياق تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج.

اتفاقات اقتصادية ودفاعية مرتقبة

وتتضمن زيارة ترامب إلى السعودية عدة محاور هامة، أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار.

ستكون هذه الاتفاقات محورًا رئيسيًا في تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات حيوية، بما في ذلك الاقتصاد، الدفاع، والطاقة.