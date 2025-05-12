ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة "هيوماين" كرائد عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين، إطلاق شركة "هيوماين"، التي تهدف إلى تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في منظومة القطاع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ستعمل "هيوماين"، وهي إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه الأمير محمد بن سملان، على تقديم أحدث نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك تطوير أحد أفضل النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) باللغة العربية، إلى جانب الجيل الجديد من مراكز البيانات، والبنية التحتية للحوسبة السحابية.

كما أن الشركة، التي يرأس ولي العهد مجلس إدارتها، ستسهم في تمكين وتعزيز القدرات في مجال تطوير وتقديم تطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي محليا وإقليميا ودوليا، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد الرقمي، وفق "واس".

ويعمل صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من شركات محفظته، على دعم منظومة الذكاء الاصطناعي عبر الاستثمار والشراكات الدولية، مستفيدًا من موقع المملكة الاستراتيجي بين ثلاث قارات، ما يسهل الربط الشبكي وسرعة معالجة البيانات. ويسهم النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة الشباب المهتمين بالتقنية في المملكة، في تعزيز قدرات البحث والابتكار في هذا المجال.

وتهدف استراتيجية الصندوق في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى رفع تنافسية المملكة عالميًا، دعمًا لأهداف التنمية والتنويع الاقتصادي، وقد تصدرت المملكة المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي لعام 2024 في معيار الاستراتيجية الحكومية.

وستتولى شركة "هيوماين" دعم وتنسيق المبادرات المتعلقة بمراكز البيانات والأجهزة، وتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات استراتيجية كالصحة والطاقة والصناعة والخدمات المالية، إلى جانب توفير منظومة رقمية متكاملة.

كما ستسهم الشركة في تطوير القدرات المحلية مع الحفاظ على الملكية الفكرية، بما يعزز مكانة المملكة كمركز عالمي لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المحلية والعالمية