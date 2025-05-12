انت الان تتابع خبر قطار الحرمين يعلن عن خدمات جديدة تقدم مجاناً للمسافرين في رمضان ويعلن أسعار التذاكر بين جدة ومكة والمدينة حتى نهاية رمضان 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 12 مايو 2025 05:01 مساءً - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عن مجموعة من المبادرات والتسهيلات الجديدة لتعزيز تجربة المسافرين عبر قطار الحرمين السريع وتهدف هذه الخطوات إلى تسهيل تنقل المعتمرين والزوار بين المدن المقدسة وتقديم تجربة سفر مريحة ومميزة خلال الشهر الفضيل يكظحن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

زيادة عدد الرحلات والمقاعد المتاحة

في إطار خطتها التشغيلية لشهر رمضان أعلنت سار عن تشغيل 3,410 رحلات خلال الشهر الفضيل، بزيادة تقدر بـ21% مقارنة بالعام الماضي كما سيتم توفير حوالي 1.6 مليون مقعد، مما يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.

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خدمات مجانية جديدة لتعزيز تجربة المسافرين

حرصًا على تحسين تجربة المسافرين يقدم قطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان الخدمات المجانية التالية:

خدمة الإنترنت المجانية (Wi-Fi): تمكين الركاب من البقاء على اتصال أثناء الرحلة.

وجبات خفيفة ومشروبات مجانية: توفير ضيافة رمضانية مميزة للمسافرين.

خدمات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة: تسهيلات لضمان راحة جميع الركاب.

أسعار التذاكر المخفضة حتى نهاية رمضان 1446هـ

تختلف أسعار التذاكر بناءً على الوجهة ودرجة السفر وقد تم الإعلان عن الأسعار المخفضة التالية حتى نهاية شهر رمضان:

من جدة (السليمانية) إلى مكة المكرمة:

من جدة (السليمانية) إلى المدينة المنورة:

من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة:

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طرق حجز التذاكر

يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم عبر الوسائل التالية: