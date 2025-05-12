نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السعودية تستعد لاستقبال الرئيس الأمريكي ترامب في زيارة تشمل قمة خليجية هامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد المملكة العربية السعودية استعدادات مكثفة على قدم وساق لاستقبال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يصل إلى العاصمة الرياض غدًا الثلاثاء، في زيارة رسمية ضمن جولة خليجية تشمل أيضًا الإمارات وقطر، وتستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

وقبيل ساعات من وصول ترامب، رُفعت الأعلام السعودية إلى جانب أعلام الولايات المتحدة الأمريكية في شوارع المملكة، في دلالة على ترحيب واسع بالزيارة، وسط إجراءات أمنية مشددة تم اتخاذها لضمان نجاح الزيارة وسلامة الوفود المشاركة.

وفد أمريكي رفيع المستوى يرافق ترامب في جولته الخليجية

يرافق الرئيس الأمريكي السابق وفد أمريكي رفيع يضم شخصيات بارزة في الإدارة الأمريكية، من بينهم:

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي

بيت هيجسيث وزير الدفاع

سكوت بيسنت وزير الخزانة

ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط

ومن المقرر أن يعقد أعضاء الوفد محادثات ثنائية منفصلة مع نظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة ملفات التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي، فضلًا عن التطورات الإقليمية الراهنة.

قمة أمريكية خليجية مرتقبة في الرياض

وتتضمن زيارة ترامب إلى السعودية انعقاد القمة الأمريكية الخليجية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بالإضافة إلى عدد من القادة العرب، في مقدمتهم رؤساء مصر والأردن والعراق، وذلك لبحث قضايا الأمن الإقليمي وتوسيع مجالات التعاون بين الطرفين.

وقد وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوات رسمية لقادة الدول الخليجية للمشاركة في أعمال القمة التي تستضيفها الرياض، في ظل توقعات بأن تتناول القمة ملفات ساخنة، من بينها الوضع في غزة، والتوترات الإقليمية، والتنسيق الأمني المشترك.

القمة الخامسة في تاريخ العلاقات الأمريكية الخليجية

تُعد هذه القمة هي الخامسة من نوعها بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث عُقدت أربع قمم سابقة، جاءت على النحو التالي:

القمة الأولى: في كامب ديفيد، مايو 2015

القمة الثانية: في الرياض، أبريل 2016

القمة الثالثة: أيضًا في الرياض، مايو 2017، خلال الولاية الأولى لترامب

القمة الرابعة: في جدة، يوليو 2022، بمشاركة مصر والأردن والعراق

وتأتي القمة الحالية في توقيت حساس إقليميًا، ما يعزز من أهمية اللقاء المرتقب في إعادة تشكيل التحالفات وتعزيز التعاون الاستراتيجي لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

واشنطن تؤكد التزامها بالشراكة الإقليمية ودعم جهود التهدئة

وفي هذا السياق، أكدت واشنطن في تصريحات رسمية على التزامها الكامل بالعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية دائمة للأزمات المستمرة، وعلى رأسها الوضع الإنساني في قطاع غزة، مشيرة إلى دعمها الكامل لجهود التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ومن المنتظر أن تُشكّل هذه الجولة الخليجية للرئيس ترامب فرصة لتوسيع الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين، ومناقشة مستقبل التعاون في ملفات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، بما ينعكس على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.