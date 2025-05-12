عاجل: ارامكو تنشر تسعيرة جديدة للديزل في السعودية ولتر الديزل يصل لهذا السعر لأول مرة في تاريخ السعودية

انت الان تتابع خبر ارامكو تنشر تسعيرة جديدة للديزل في السعودية ولتر الديزل يصل لهذا السعر لأول مرة في تاريخ السعودية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الاثنين 12 مايو 2025 07:57 صباحاً - تعد أسعار الوقود في المملكة من المواضيع التي تحظى بمتابعة واسعة من المواطنين والمقيمين، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف المعيشة وقطاع النقل وتعتمد المملكة على آلية تسعير شهرية تضمن توافق الأسعار مع السوق العالمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج المحلي وأسعار البيع للمستهلكين صظنيه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيف يتم تحديد أسعار الوقود في السعودية؟

تعتمد المملكة على مراجعة شهرية لأسعار المنتجات البترولية حيث يتم الإعلان عن الأسعار المحدثة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي عبر القنوات الرسمية لشركة أرامكو السعودية، الجهة المسؤولة عن إنتاج وتوزيع الوقود في المملكة. وتستند عملية التسعير إلى معايير عدة، منها:

أسعار النفط العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.

تكاليف الإنتاج والنقل داخل المملكة.

السياسات الاقتصادية التي تضمن عدم التأثير السلبي على المستهلكين.

أسعار الوقود لشهر مارس 2025 في السعودية

أعلنت أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للوقود والتي ستظل سارية حتى التحديث المقبل في 10 مارس 2025، وجاءت على النحو التالي: