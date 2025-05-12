نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم مركز فاطمة بابطين محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مركز فاطمة صالح بابطين لرعاية مرضى الفشل الكلوي بمحافظة حضرموت دفعة جديدة من محاليل ومستلزمات الاستصفاء الدموي، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع تأمين احتياج مراكز غسيل الكلى في اليمن.

وأوضح المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي وصحراء حضرموت الدكتور هاني العامودي أن هذه الدفعة تغطي كامل احتياجات المركز لعام 2025م، مشيدًا بالجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لمختلف المجالات، لا سيما في مجال رعاية مرضى الفشل الكلوي التي سوف تسهم -بمشيئة الله- في التخفيف من معاناتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

وتأتي هذه المساعدات في إطار منظومة المشاريع الصحية التي تنفذها المملكة عبر المركز لمساندة القطاع الصحي ورعاية المرضى وتحسين أداء المنشآت الطبية في الدول ذات الاحتياج.