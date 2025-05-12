جامعة طيبة تطلق 31 برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراه للفصل الأول من العام الجامعي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم عن فتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا للفصل الأول من العام الجامعي 1447هـ، إذ أطلقت 31 برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراه واحد، في تخصصات نوعية تشمل التربية، والهندسة، والآداب، والحقوق، والتمريض، والحاسب الآلي، وعلوم الرياضة.

وأوضحت أن البرامج المطروحة تتنوع بين المقررات الدراسية والبحث، أو الرسالة العلمية فقط، وتمتد على مدى أربعة فصول دراسية لمرحلة الماجستير، وستة فصول لمرحلة الدكتوراه.

وتشمل التخصصات المطروحة مجالات حديثة ومتنوعة مثل تحليل البيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والفلسفة في القيادة والإدارة التربوية، والقانون العام والخاص، إضافة إلى برامج متميزة في علوم التفسير، والدراسات الأدبية، والتربية الخاصة.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم والاطلاع على دليل القبول إلى زيارة بوابة القبول الإلكترونية.

يُذكر أن جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسعى من خلال برامجها النوعية إلى مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

