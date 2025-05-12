نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي للعام الجامعي 1447هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي، عن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي للعام الجامعي 1447هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداءً من اليوم حتى يوم الخميس القادم.

وتشمل البرامج المتاحة الدبلوم العالي في القضاء والسياسة الشرعية، والدبلوم العالي في التوجيه والإرشاد، والدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والدبلوم العالي في الدعوة، والدبلوم العالي في المهارات اللغوية، فيما سيُفتح لاحقًا باب التقديم على برنامجي الدبلوم العالي في الأمن السيبراني لغير المتخصصين، والدبلوم العالي في الإعلام والاتصال لغير المتخصصين.

ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على التعليمات والإرشادات الدخول عبر الرابط التالي: https://drive.google.com/file/d/1aBP21wNf3B0hp356zavZ0iDj6qL47qs_/view.

