نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب في محافظة عدن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب للبالغين في محافظة عدن، والمقام خلال الفترة من 9 حتى 17 مايو 2025م، بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبمشاركة 16 متطوعًا من مختلف التخصصات الطبية، وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 17 عملية ما بين جراحة وقسطرة القلب تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.



ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها المركز بمختلف التخصصات؛ لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.