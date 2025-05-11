"سيرك 1903" يعيد أجواء السيرك الكلاسيكي إلى موسم جدة

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أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت أمس، فعالية العرض المسرحي العالمي "سيرك 1903" (Circus 1903) ضمن فعاليات موسم جدة 2025، وذلك في مسرح عبادي الجوهر، ويستمر حتى 11 يونيو 2025، ليقدّم للجمهور تجربة استعراضية تمزج بين أصالة السيرك الكلاسيكي وروعة التقنيات الحديثة.

ويقدم العرض مجموعة متنوعة من العروض البهلوانية، المشي على الحبال، وخدع السيرك القديمة، إلى جانب العنصر الأكثر إبهارًا: دمى فيلة ضخمة واقعية.

يذكر أن "سيرك 1903" يأتي ضمن موسم جدة، بما يعزز من مكانة المملكة مركزًا إقليميًّا وعالميًّا للترفيه والثقافة، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030