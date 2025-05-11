عاجل.. المملكة تعلن موعد انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم الاراضي السعودية

انت الان تتابع خبر قرار جديد.. السعودية تعلن موعد انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح في الأحد 11 مايو 2025 08:05 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2025 أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في مصر عن تفاصيل هامة تتعلق بمواعيد مغادرة المعتمرين من المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى تكاليف برامج العمرة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل ظعضغد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواعيد مغادرة المعتمرين

أفادت الغرفة استنادا إلى توجيهات وزارة الحج السعودية بأن آخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة سيكون في الأول من ذو القعدة من كل عام ويأتي هذا التحديد لضمان تنظيم عملية العمرة وتفادي الازدحام مما يتيح للمعتمرين أداء مناسكهم بيسر وسهولة.

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أسعار برامج العمرة للعشر الأواخر من رمضان 2025

أوضح محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة أن تكاليف العمرة خلال العشر الأواخر من رمضان تختلف بناءً على نوعية البرنامج والخدمات المقدمة وتتوزع البرامج إلى فئتين رئيسيتين:

البرامج الاقتصادية: الإقامة في المدينة المنورة: تبدأ الأسعار من 70,000 جنيه مصري. الإقامة في مكة المكرمة: تصل التكاليف إلى 100,000 جنيه مصري.

تتميز هذه البرامج بتوفير خدمات أساسية وإقامة مريحة، مع مراعاة التكاليف المناسبة للمعتمرين.

برامج الخمس نجوم: الإقامة في مكة المكرمة: تبدأ الأسعار من 110,000 جنيه مصري. الإقامة في المدينة المنورة: تبدأ التكاليف من 75,000 جنيه مصري. البرامج الفاخرة: قد تصل التكاليف إلى 200,000 جنيه مصري، وذلك بناءً على مستوى الخدمات الفندقية والمرافق المقدمة.

تقدم هذه البرامج إقامة في فنادق فاخرة وخدمات متميزة لضمان راحة ورفاهية المعتمرين.

المستندات المطلوبة لحجز العمرة

لإتمام عملية الحجز، يجب على المعتمرين تقديم المستندات التالية:

جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

صورتان شخصيتان حديثتان بخلفية بيضاء مع ضرورة ارتداء الحجاب للسيدات.

شهادة صحية صادرة من مكتب صحة حكومي، مرفقة بإيصال السداد الرسمي.

إجراءات استخراج جواز السفر

في حال عدم توفر جواز سفر ساري يتعين على المعتمر تقديم: