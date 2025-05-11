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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان ليون الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى البابا ليون الرابع عشر؛ بمناسبة انتخابه بابا للفاتيكان.

خادم الحرمين الشريفين يوجه دعوات إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية-الأميركية

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز دعوات إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لحضور القمة الخليجية-الأميركية المقرر عقدها في العاصمة الرياض، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات خلال الأسبوع الجاري.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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