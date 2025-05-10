نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تطلق خطة تشغيلية كبرى لموسم الحج 2025 وتصدر إرشادات صحية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موسم الحج لعام 1446هـ/2025م، أعلنت المملكة العربية السعودية عن خطة تشغيلية شاملة هي الأكبر منذ تطبيق الترتيبات التنظيمية الجديدة، بهدف ضمان راحة وسلامة الحجاج أثناء تأدية المناسك، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال الموسم المقبل.

إرشادات طبية للحجاج لتفادي ضربات الشمس والإجهاد

أكد مركز التوعية التابع لوزارة الحج والعمرة على أهمية اتباع التعليمات الطبية لتفادي الأعراض الناتجة عن الجهد الشديد والتعرض لأشعة الشمس المباشرة.

ونشر المركز عبر منصة "إكس" مجموعة من الإرشادات أبرزها:

عدم الخروج في أوقات الذروة نهارًا دون استخدام مظلة واقية من الشمس.

أداء الصلاة في أقرب مسجد ممكن لتقليل الحركة تحت الحرارة المرتفعة.

شرب كميات كافية من المياه على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم.

تأتي هذه التوجيهات ضمن حملة توعوية أطلقتها الجهات المختصة لتعزيز الوعي الصحي بين الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.

120 مبادرة و10 مسارات ذكية في الخطة التشغيلية للحج

في السياق ذاته، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ، والتي تضم:

120 مبادرة إثرائية لتعزيز تجربة الحاج داخل الحرمين الشريفين.

10 مسارات إثرائية ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة لتقديم خدمات رقمية متكاملة للحجاج.

تعزيز مفهوم "يسر وطمأنينة" شعارًا للموسم الجديد، مع التركيز على راحة الحاج وسهولة الوصول إلى الخدمات.

تطعيمات إلزامية وشروط للشركات المنظمة للحج

ضمن الاستعدادات الصحية للموسم، فرضت وزارة الصحة السعودية تطعيم الحمى الشوكية كشرط إلزامي على جميع الحجاج القادمين من الخارج، إلى جانب عدد من التطعيمات الأخرى وفقًا للمعايير العالمية المعتمدة.

كما أتيحت خدمة حجز موعد تطعيم الحمى الشوكية إلكترونيًا من خلال المنصات الرسمية لوزارة الصحة.

في السياق ذاته، شددت المملكة على ضرورة حصول الحاج على تصريح رسمي لأداء المناسك، محذرة من مخالفة التعليمات، والتي قد تؤدي إلى غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي للأشخاص الذين يتوجهون للحج دون تصريح.

التنسيق المصري السعودي لتنظيم حج 2025

تجري الحكومة المصرية تنسيقًا مستمرًا مع نظيرتها السعودية لضمان تنظيم موسم حج آمن ومنظم للمواطنين المصريين، ويشمل التنسيق:

توزيع الحصص المخصصة للحجاج.

تنظيم حملات التوعية الصحية والإدارية.

متابعة تطبيق الشروط الصحية والتطعيمات المطلوبة قبل السفر.

ويُنتظر أن يُعلن خلال الفترة المقبلة عن الضوابط النهائية الخاصة بشركات السياحة المصرية المشاركة في تنظيم رحلات الحج لهذا العام، والتي ستكون خاضعة للرقابة المشددة لضمان الالتزام بجودة الخدمات والأسعار المقررة.