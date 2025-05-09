نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العاهل السعودي وولي العهد يهنئان الرئيس بوتين بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وأعرب العاهل السعودي، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس بوتين، بمناسبة ذكرى عيد النصر.

وعبر ولي العهد السعودي، عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس بوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".