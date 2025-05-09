نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال 400 حاج من باكستان ضمن أولى طلائع حج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت مكة المكرمة أولى دفعات الحجاج القادمين من جمهورية باكستان الإسلامية، والبالغ عددهم 400 حاج، ضمن استعدادات موسم حج 1446هـ. وجاء الاستقبال وسط أجواء روحانية وترحيب لافت يعكس الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

وتم استقبال الحجاج في أحد مقرات السكن المخصصة، إذ قُدمت لهم الهدايا وباقات الورد، إلى جانب الضيافة السعودية المميزة من القهوة والتمر، في مشهد يعكس قيم الكرم والضيافة المتأصلة في خدمة الحجيج.

ويعد هذا الوصول جزءًا من خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان راحة الحجاج منذ وصولهم وحتى أداء مناسكهم، مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والإدارية التي تضمن سلامة وأمان وسهولة تنقل الحجاج طوال رحلتهم الإيمانية.

وتستمر الاستعدادات على قدم وساق لاستقبال المزيد من الحجاج من مختلف دول العالم، في ظل منظومة خدمية حديثة تُعنى بتحسين جودة الخدمات وتقديم تجربة حج ميسرة وآمنة.