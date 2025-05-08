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تعيين بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي

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تعيين بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اليوم، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددٍ من الأوامر الملكية، فيما يلي نصها:

الرقم: أ / 406
التاريخ: 10 / 11 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعين الأمير/ بندر بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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