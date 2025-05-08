نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يعزل أمير الجازان من منصبه ويعين محمد بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر اليوم عددٍ من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:

الرقم: أ / 405

التاريخ: 10 / 11 / 1446هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 4 / 1 / 1446هـ، ورقم ( أ / 282 ) بتاريخ 22 / 7 / 1446هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولًا: يعفى الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.

ثانيًا: يعين الأمير / محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.

ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

