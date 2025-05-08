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الملك سلمان يعزل أمير الجازان من منصبه ويعين محمد بن عبدالعزيز آل سعود

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الملك سلمان يعزل أمير الجازان من منصبه ويعين محمد بن عبدالعزيز آل سعود

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان يعزل أمير الجازان من منصبه ويعين محمد بن عبدالعزيز آل سعود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدر اليوم عددٍ من الأوامر الملكية، فيما يلي نصوصها:
الرقم: أ / 405
التاريخ: 10 / 11 / 1446هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 4 / 1 / 1446هـ، ورقم ( أ / 282 ) بتاريخ 22 / 7 / 1446هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يعفى الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جازان من منصبه.
ثانيًا: يعين الأمير / محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا لمنطقة جازان بمرتبة وزير.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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