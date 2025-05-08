نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن إقامة العرض المسرحي العالمي "عرض سلافا الثلجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن إقامة العرض المسرحي العالمي "عرض سلافا الثلجي" في مسرح بكر الشدي خلال الفترة من 15 إلى 24 مايو 2025م، بواقع 13 عرضًا مسرحيًا، منها عرضين في عطلة نهاية الأسبوع.

وتأتي هذه المسرحية، التي أبهرت نحو 12 مليون شخص حول العالم حتى الآن، في إطار جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتقديم تجارب ثقافية وترفيهية بمستويات عالمية لسكان العاصمة وزوارها، تماشيًا مع برنامج "جودة الحياة" ضمن رؤية المملكة 2030.

ويُعد "عرض سلافا الثلجي" ظاهرة فنية عالمية حطت رحالها في مختلف الدول، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا واليابان، وحصدت أكثر من 25 جائزة دولية، في مقدمتها جائزة "لورانس أوليفييه" لأفضل عرض ترفيهي، وجائزة "دراما ديسك" في نيويورك، كما ترشحت لجائزة "توني" في برودواي.

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