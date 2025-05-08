نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة تقبض على مقيم لارتكابه عمليات احتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.