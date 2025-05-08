نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تستضيف اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا خلال الربع الأخير من العام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف المملكة العربية السعودية اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن (MSC Leaders Meeting) في محافظة العُلا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025م، وذلك في خطوة تعكس دور المملكة كمنصة للحوار الدولي في مجالي الأمن والسياسة.

وقد أُعلن عن الاستضافة خلال اجتماع ميونخ للقادة الذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن في الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري، حيث مثل المملكة بالاجتماع الأمير الدكتور عبدالله بن خالد بن سعود الكبير، مساعد مدير عام الإدارة العامة لتخطيط السياسات بوزارة الخارجية.

والتقى خلال الاجتماع، بالرئيس التنفيذي لمؤتمر ميونخ للأمن الدكتور بنديكت فرانك، الذي أعرب عن بالغ شكره وتقديره للمملكة على استضافة هذا الحدث المهم.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار بيان لاحق يتضمن تفاصيل الاجتماع وأهدافه، فيما جدد سموه التزام المملكة بدعم الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الحوار متعدد الأطراف.