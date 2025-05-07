نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة التأمين تُصدر تقرير سوق التأمين السعودي لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت هيئة التأمين تقرير سوق التأمين السعودي، الذي يُبرز التطورات والنتائج المالية لقطاع التأمين لعام 2024م، إضافة لمساهماته في الناتج المحلي للمملكة.

وبحسب التقرير، شهد قطاع التأمين نموًّا في إجمالي الأقساط المكتتبة، وشهد تأمين الحماية والادخار ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي الأقساط المكتتبة.

وكشف التقرير عن ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى (2.59%) في عام 2024م، وبلوغ أرباح قطاع التأمين (3.6) مليارات ريال خلال العام، مقارنة بصافي ربح بلغ (3.2) مليارات ريال في عام 2023م، وذلك نتيجة تحسن نتائج خدمات التأمين ودخل الاستثمار.

وتضمن تقرير سوق التأمين السعودي أبرز التطورات التنظيمية في القطاع، ومنها إصدار عدد من القواعد التنظيمية، واستحداث صيغ نموذجية لعدد من المنتجات التأمينية، مما يتوافق مع جهود الهيئة في تطوير القطاع وزيادة نسبة مساهمته بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.