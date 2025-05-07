نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار المدينة يرفع الجاهزية لأعلى معدل لاستقبال الحجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفعت كافة القطاعات الحكومية والخاصة أعلى جاهزيتها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، فيما ترتفع أعداد الرحلات الدولية التي تنقل ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة تواليا في الأيام القادمة.

وسجل الأحد الماضي أعلى عدد من الرحلات الدولية وصولا للمدينة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت جاهزيتها لاستقبال الحجاج، مبينة أنها خصصت أكثر من 3 ملايين مقعد لحجاج الداخل والخارج عبر الرحلات العارضة والمجدولة في مرحلتي القدوم والمغادرة، إضافة إلى تكثيف عمل الفرق الرقابية لمتابعة تطبيق معايير الأداء والجودة كافة من قبل مزودي الخدمة من المطارات والناقلات ومثيلاتها، إلى جانب رصد أداء جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأعلنت شركة مطارات القابضة اكتمال استعداداتها لموسم الحج من خلال تخصيص ستة مطارات لاستقبال الحجاج، هي: مطار الملك عبدالعزيز الدولي (جدة)، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز (المدينة المنورة)، مطار الطائف الدولي، مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز (ينبع)، مطار الملك فهد الدولي (الدمام)، ومطار الملك خالد الدولي (الرياض)، وذلك عبر (11) صالة سفر، وبمشاركة أكثر من (18) ألف موظف وموظفة، إلى جانب تقديم خدمات نوعية تهدف إلى إثراء تجربة سفر الحاج وتيسير رحلته عبر المطارات السعودية، مثل خدمة (مسافر بلا حقيبة) التي تتيح إنهاء الإجراءات من مقر الإقامة وشحن الأمتعة مسبقًا، بالإضافة إلى الشحن المسبق لعبوات زمزم.