نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي في فبراير 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجّل الميزان التجاري للمملكة فائضًا قدره 30.6 مليار ريال خلال شهر فبراير 2025م، محققًا نموًا شهريًّا بنسبة 44.6% بزيادة تجاوزت 9 مليارات ريال، مقارنة بشهر يناير من العام ذاته، الذي بلغ فيه الفائض 21.1 مليار ريال، ويُعد هذا الفائض الأعلى منذ تسعة أشهر، وتحديدًا منذ مايو 2024م، الذي سُجّل فيه فائض بقيمة 30.1 مليار ريال.

ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة في نشرة التجارة الدولية للمملكة، بلغ إجمالي حجم التجارة الدولية في فبراير 2025م نحو 156.9 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% مقارنة بزيادة تجاوزت مليار ريال، مقارنة بشهر فبراير 2024م، إذ كان يبلغ 29.4 مليار ريال.

وبلغت قيمة الصادرات السلعية للمملكة نحو 93.7 مليار ريال، مقابل 63.2 مليار ريال قيمة الواردات السلعية، وبلغت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو16.1 مليار ريال، تمثل ما نسبته 17.1% من إجمالي الصادرات، في حين سجّلت الصادرات البترولية نحو 67.6 مليار ريال، بنسبة 72.1% من الإجمالي، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 10 مليارات ريال، ما يمثل 10.7% من إجمالي الصادرات.

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، تصدّرت مجموعة الدول الآسيوية قائمة المجموعات المستوردة للصادرات المملكة، مستحوذة على 73.7% من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة تجاوزت 69 مليار ريال، تلتها مجموعة الدول الأوروبية بنسبة 12.5% وبقيمة تفوق 11 مليار ريال، ثم مجموعة الدول الأفريقية بنسبة 8.4% وبقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال.

أما على صعيد الدول، فقد جاءت الصين في المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للصادرات المملكة، بنسبة 16.2% وبقيمة 15.2 مليار ريال، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 10.1% وبقيمة 9.5 مليار ريال، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9.8% وبقيمة 9.2 مليار ريال.

وبالنسبة للصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير)، فقد عبرت من خلال 31 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، وبلغت قيمتها الأولية 26.1 مليار ريال، إذ تصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض المنافذ الجمركية بقيمة 3.2 مليار ريال ما نسبته 12.4% من الإجمالي، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12% من الإجمالي.