نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدينة: 213 مشروعًا تنمويًّا توفّر 119 ألف فرصة عمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد القطاع الاقتصادي في المدينة المنورة مشروعات تنموية ضخمة بمنطقة المدينة المنورة وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر من غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة للربع الأول لعام 2025م.

ويجرى حاليًّا تنفيذ 213 مشروعًا تنمويًّا بقيمة إجمالية تتجاوز 210 مليارات ريال، تتضمن 188 مشروعًا للقطاع الخاص، و15 مشروعًا حكوميًا، فيما تزيد مساحة الأراضي الاستثمارية لهذه المشاريع عن 15 مليون متر مربع، مع توقّعات بتوفير أكثر من 119 ألف فرصة عمل مستقبلية في تلك المشروعات، وذلك وفقًا للتقرير الاقتصادي الصادر من غرفة المدينة المنورة.

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي بلغ 57.6 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024، محققًا نموًا بنسبة 2.8% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، كما سجّلت المنطقة ثاني أعلى معدّل نمو في الطلب المحلي بنسبة 11% وفقًا لنقاط البيع، بعد مدينة الرياض، كما استعرض أبرز البيانات التحليلية التي شهدها القطاع الاقتصادي لدعم صناعة القرار، والمستثمرين ورواد الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، لتحفيز التنمية الاقتصادية في منطقة المدينة المنورة.

وأبرز التقرير ازدهار السوق العقارية في منطقة المدينة المنورة بحجم تداول بلغ 10 مليارات ريال خلال عام 2024، وانخفاض معدل البطالة في المنطقة إلى 8.4% في الربع الرابع لعام 2024، مقارنة بـ 10.3% في الربع الثالث من العام نفسه، فيما ارتفع حجم الأيدي العاملة في المنطقة إلى أكثر من 458 ألف موظف، مع تركّز النشاط الاقتصادي بالمنطقة في قطاعات التشييد والبناء، التجارة، والصناعة التحويلية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع التجاري استحوذ على النصيب الأكبر من قائمة المشروعات الجاري تنفيذها بـ 153 مشروعًا، يليه القطاع السكني التجاري بـ 27 مشروعًا، ثم القطاعات الصحي، والتعليمي، والسياحي، والديني تواليًا.

وأكد رئيس غرفة المدينة المنورة مازن بن إبراهيم رجب، أن التقرير يأتي من منطلق التزام الغرفة بتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، وتوفير البيانات والإحصاءات اللازمة لصناعة قرارات اقتصادية واعية، إلى جانب العمل على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المنطقة.

وأفاد أن المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتّع بها منطقة المدينة المنورة، والفرص الاستثمارية المتاحة تجعل منها بيئة واعدة للنمو والازدهار، وذلك ضمن منظومة وبرامج رؤية المملكة 2030.