نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئاسة الشؤون الدينية تفعل المسارات الإثرائية لبرنامح التطويف المركزي في موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فعلت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي المسارات الإثرائية للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين، بالتعاون مع المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف لبرنامج التطويف المركزي لموسم الحج 1446هـ، والمعني بتقديم خدمة التطويف لحجاج بيت الله الحرام، لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الإيمانية.

‏‎وأوضح معالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن الإدارة العامة للتطويف والمطوفين تُعد إحدى التخصصات الدينية للرئاسة وفق الترتيبات التنظيمية، مؤكدًا أهمية مبادرة التطويف المركزي؛ لإثراء تجربة ضيوف الرحمن الإيمانية.

وبلغ عدد الحجاج المستفيدين من برنامج التطويف وفق الإحصاءات منذ بدء موسم الحج أكثر من (13470) حاجًا من مختلف الجنسيات.

‏‎ويقدم برنامج التطويف المركزي حزمة من الخدمات الإثرائية لضيوف الرحمن، من أبرزها استقبالهم ومرافقتهم أثناء أدائهم طواف القدوم، وتقديم خدمة التطويف وتوعيتهم بالطريقة الصحيحة للطواف وفق هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم.

ويشرف على تنفيذ برنامج التطويف ميدانيًا كوادر سعودية مؤهلًا شرعيًا، فيما تقوم إدارة التطويف بالمسجد الحرام بمتابعة أعمال المطوفين والتزامهم بما بالتعليمات والضوابط الصادرة، وتعد مهنة الطوافة مهنة دينية إرشادية تتولى العمل بها كفاءات وطنية مؤهلة تأهيلًا شرعيًا لدلالة الحاج والمعتمر في أداء مناسكه.

وتشرف رئاسة الشؤون الدينية على تنظيم جميع الأعمال الإثرائية المتعلقة بالمطوفين والتطويف، إضافة إلى حث المطوفين على اتباع السنة في تطويف الحجاج والتقيد بالأدعية المشروعة والمأثورة والتعامل الحسن مع ضيوف الرحمن وإظهار وسطية الإسلام وسماحته ورحمته.