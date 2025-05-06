ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية من رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش البروفسور محمد يونس، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم في مقر الوزارة بالرياض، سفير بنغلاديش لدى المملكة دلوار حسين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.