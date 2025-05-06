نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السعودية تعلن الجاهزية الكاملة لحج مليون حاج بأعلى معايير الأمان والرعاية الصحية الشاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، عن وصول مليون ومئتي ألف حاج من مختلف دول العالم حتى نهاية اليوم، مشيرًا إلى أن جميع مراحل رحلة الحج تمت بسلاسة ويسر.

وقد أضاف أن الحجاج ينعمون بوضع صحي متميز ويحققون مستويات رضا مرتفعة.

وأوضح الربيعة أن هذا النجاح الكبير جاء بفضل الله أولًا، ثم بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة والجهود المخلصة لجميع العاملين في منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

القيادة الرشيدة واهتمامها بخدمة ضيوف الرحمن

وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في الرياض بحضور وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، أكد الدكتور الربيعة أن المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها، تولي اهتمامًا بالغًا في تسهيل وصول الحجاج إلى الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وقال إن هذا الاهتمام يستمر بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.

تطوير وتحديث خطط الحج لعام 1445 هـ

أكد وزير الحج والعمرة أن توجيهات القيادة الرشيدة تشدد على ضرورة الإعداد المبكر لموسم الحج، مع السعي المستمر لمراجعة الخطط والمشاريع والمبادرات الخاصة بالحج وتطويرها بشكل مستمر.

كما أشار إلى أنه منذ نهاية موسم حج العام الماضي، بدأت الوزارة في استعدادات مبكرة لموسم هذا العام، حيث تم لقاء ممثلي مكاتب شؤون الحجاج وتسليمهم الترتيبات الأولية في يوم 12 ذو الحجة 1444 هـ.

التنسيق مع الدول لتسهيل الحج والعمرة

في إطار الاستعدادات لموسم حج 1445 هـ، قام وزير الحج والعمرة وزملاؤه بزيارة 11 دولة، وأجروا خلالها 24 لقاءً رسميًا مع المسؤولين في هذه الدول لتسهيل إجراءات الحج لمواطنيهم.

كما أشار إلى تطوير التأشيرات الإلكترونية حيث تم إصدار أول تأشيرة عمرة في السابع من شهر رمضان الماضي، ووصل عدد التأشيرات المصدرة حتى الآن أكثر من مليون تأشيرة.

حملة توعية لمكافحة الحملات الوهمية والاحتيال

كما أشار الوزير الربيعة إلى إطلاق حملة دولية للتوعية بخطورة مخالفة أنظمة الحج، والحد من الحملات الوهمية، فضلًا عن نشر التوعية بممارسات الاحتيال الإلكتروني في أكثر من 20 دولة.

وقد أُطلقت أيضًا الحملة الوطنية "لا حج بلا تصريح"، بالتعاون مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة مكة المكرمة.

مبادرة "طريق مكة" للعام السادس على التوالي

تستمر مبادرة "طريق مكة" للعام السادس على التوالي، حيث استفاد منها هذا العام أكثر من 250 ألف حاج.

تُنفذ المبادرة تحت قيادة وزارة الداخلية في 7 دول عبر 11 مطارًا، وهي تهدف إلى تسهيل قدوم الحجاج مباشرة إلى المملكة دون وسطاء.

التدريب والتحسين المستمر للعاملين في المنظومة

من أجل تحسين تجربة الحج، تم تدريب أكثر من 120 ألف عامل في مختلف القطاعات المعنية بخدمة الحجاج، حيث عُقدت أكثر من 2500 ورشة تدريبية بلغات متعددة في المملكة وفي 10 دول حول العالم.

مشاريع تطوير المشاعر المقدسة

أشار معالي الوزير إلى أن المملكة نفذت العديد من المشاريع في المشاعر المقدسة لتحسين تجربة الحج، مثل استحداث 11 مبنى جديدة، تستوعب 37 ألف حاج، بالإضافة إلى تجهيز محطة تبريد في المسجد الحرام، وتنفيذ مشروع "مسار المشعر الحرام" لتسهيل التنقل.

النقل والمراقبة الصحية

في إطار جهودها لتسهيل التنقل بين المشاعر المقدسة، أكد معالي وزير الحج والعمرة أن موسم حج هذا العام يشهد تشغيل قطار المشاعر بطاقة استيعابية تصل إلى 72 ألف راكب في الساعة.

كما يتواصل التعاون مع وزارة الصحة لمراقبة الوضع الصحي لضيوف الرحمن.

رؤية السعودية 2030 ودعمها لحج 1445 هـ

وأكد معالي الدكتور الربيعة أن موسم حج 1445 هـ يشهد تطورًا استثنائيًا في خدمة الحجاج، مما يدعم مخرجات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أن المملكة سخرت كافة إمكانياتها لتحقيق أفضل تجربة للحجاج، سائلًا الله أن ييسر لحجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.