نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة للملاكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت اليوم منافسات بطولة المنطقة الوسطى المفتوحة لفئة النخبة "رجال" للملاكمة، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في صالة الألعاب القتالية بمدينة الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض، خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2025.

وشهدت البطولة مشاركة نحو 100 ملاكم من فئة النخبة، يمثلون 19 ناديًا من مختلف مدن المنطقة الوسطى، في أجواء تنافسية تهدف إلى رفع مستوى اللاعبين وتعزيز حضور رياضة الملاكمة على المستوى المحلي، إذ جذبت المنافسة حضورًا جماهيريًا لافتًا، حيث قدّم الملاكمون مستويات فنية عالية، وأظهروا مهارات متميزة وروحًا رياضية رفيعة.

وشهد اليوم الختامي حضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة، منصور بن نايف الشريف، حيث أُقيمت مراسم تتويج الملاكمين والأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وحقق نادي الشباب المركز الأول، وحل نادي العروبة المركز الثاني، فيما حقق ناديا التعاون والنصر المركز الثالث (مناصفة).

يذكر أن البطولات المفتوحة لفئة النخبة، والمقامة لجميع الجنسيات، تُجسد المبادرات النوعية التي يحرص عليها الاتحاد السعودي للملاكمة، لما لها من دور فاعل في تعزيز التنافس وتبادل الخبرات، وتوسيع قاعدة الممارسين، بما يسهم في تطوير مستوى اللعبة محليًا ودوليًا، وتحقيق مستهدفات التميز الرياضي على المدى البعيد