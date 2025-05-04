نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر بالباحة يدرب أكثر من 2700 مستفيد عبر 150 دورة خلال الربع الأول من 2025 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلًا بإدارة التدريب والتثقيف المجتمعي حزمة من البرامج التدريبية والمبادرات المجتمعية خلال الربع الأول من عام 2025، أكثر من 150 دورة تدريبية في مختلف محافظات المنطقة، استفاد منها ما يزيد على 2700 متدرب ومتدربة من مختلف الفئات.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار خطة إستراتيجية تهدف إلى تدريب 30٪ من سكان المنطقة على المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، وتنوعت بين دورات مجتمعية موجهة للعامة، وأخرى طبية متخصصة للممارسين الصحيين، إضافة إلى مبادرات توعوية ومشاريع تعليمية نوعية نُفذت بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

ومن أبرز الدورات المُقدمة، برنامج المهارات الأساسية الاسعافية الذي ركز على الإنعاش القلبي الرئوي، إيقاف النزيف، التعامل مع جهاز مزيل الرجفان، وحالات الاختناق، إلى جانب تنفيذ دورات سفير الحياة المجتمعية، يشمل أكثر من 15 مهارة إسعافية، ويُمنح المتدرب شهادة "مسعف أولي" بعد اجتيازه بنجاح، أيضًا تنفيذ عدد من الدورات الطبية المتخصصة الموجهة للممارسين الصحيين والمسعفين، مثل: البروتوكولات الطبية المعتمدة ودورات BLS المعتمدة من جمعية القلب الأمريكي.

نفذ الفرع في مستوى المبادرات المجتمعية، مشروع "معاذ" لتركيب أجهزة الإنعاش القلبي (AED) في الجهات الحكومية والخاصة وتدريب الموظفين على استخدامها، إضافة إلى مبادرة "النادل المنقذ" التي استهدفت العاملين في قطاع تقديم الأغذية والمشروبات، ومبادرة "المسعف الصغير" التي تقدم محتوى تدريبي إسعافي موجه للأطفال.

وفي المجال التعليمي، نُفذ مشروع "المسعف المدرسي" بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة الباحة، ضمن مبادرة تكامل الصحة والتعليم، بهدف تدريب وتأهيل الكادر التعليمي والإداري داخل المدارس والجامعات، وتمكين عدد منهم ليكونوا مدربين معتمدين قادرين على نقل المهارات الإسعافية للطلاب.

وأكد فرع الهيئة استمراره في تنفيذ برامجه التدريبية والتوعوية، ضمن جهوده المستمرة لرفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز جاهزية المجتمع في التعامل مع الحالات الطارئة، مشددًا على جاهزيته التامة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في تنظيم دورات تدريبية، دعمًا لنشر ثقافة الإسعافات الأولية، وبناء مجتمع أكثر وعيًا واستعدادًا لمواجهة الحالات الطارئة