نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سابك" تسجل صافي خسارة بمقدار 1.2 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم، نتائجها المالية للربع الأول من عام 2025م، إذ سجلت الشركة صافي خسارة بمقدار 1.2 مليار ريال مقارنة بصافي خسارة بلغت 1.9 مليار ريال في الربع السابق، بانخفاض في صافي الخسارة مقداره 36% مقارنة بالربع السابق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سابك" المهندس عبدالرحمن بن صالح الفقيه أن أحد أبرز أسباب تسجيل الشركة خسائر في الربع الأول من العام الحالي، ترجع إلى التكاليف غير المتكررة التي تتعلق بإعادة الهيكلة، التي ستنعكس إيجابًا على نتائج الشركة المالية على المدى الطويل، وضبط مصاريفها، وما يمر به الاقتصاد العالمي من حالة التباطؤ، علاوة على استمرار حالة عدم اليقين التي أثرت بشكل سلبي على الأسواق؛ مما تسبب في تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، مبينًا أن الزيادة في المعروض من البتروكيماويات أسهم بعدم تحسن أسعار المنتجات وانعكس بشكل مباشر على هوامش الأرباح.

وأشاد المهندس الفقيه بما أنجزته الشركة في مجالات السلامة والصحة والبيئة والأمن، مؤكدًا استمرارها بتحقيق معدلات منخفضة على مستوى صناعة البتروكيماويات عالميًا، إذ تحسن معدل السلامة والصحة والبيئة والأمن في هذا الربع الأول من عام 2025 بمقدار 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال: "تستمر "سابك" بالحفاظ على وضع مالي قوي، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي في جميع القطاعات"، مشددًا على تبني الشركة لمبادرة تحسين أداء التكاليف لتعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية، متناولًا دور الخطط والبرامج التي وضعتها الشركة في تحقيق المزيد من النمو في أعمالها عبر العالم