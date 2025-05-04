السعودية تدين الهجمات على منشآت حيوية في السودان وتدعو لحل سياسي شامل

أحمد جودة - القاهرة - الرياض تستنكر استهداف بورتسودان وكسلا.. تشديد على الحل السياسي السوداني - السوداني

أصدرت المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت مرافق حيوية وبنى تحتية في مدينتي بورتسودان وكسلا بجمهورية السودان، معتبرة أن هذه الأعمال تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والأمن القومي العربي والأفريقي.

وطالبت المملكة بالوقف الفوري للحرب الدائرة في السودان، مشددة على ضرورة تجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة والدمار، والحفاظ على أرواح المدنيين.

كما جددت المملكة موقفها الثابت بأن الحل للأزمة السودانية يجب أن يكون من خلال حوار سياسي داخلي يحترم سيادة السودان ووحدته، ويرتكز على دعم مؤسسات الدولة السودانية.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لهذه الانتهاكات، مطالبة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في "إعلان جدة" الموقع بتاريخ 11 مايو 2023، والذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين في السودان.



