نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل – مشاهد مرعبة في السعودية.. عاصفة غبارية تجتاح الرس ومخاوف بين السكان (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت محافظة الرس بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية، مساء اليوم، ظاهرة طبيعية نادرة ومثيرة للقلق تمثلت في عاصفة غبارية ضخمة غطت سماء المدينة بالكامل، فيما أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل لحظة قدوم "جدار من الغبار" بسرعة كبيرة، ما أدى إلى حجب الرؤية الأفقية بالكامل وأثار حالة من الذهول والخوف بين السكان.

العاصفة التي بدت أشبه بالمشاهد السينمائية، اجتاحت الشوارع والطرقات محدثة اضطرابات في حركة السير، فيما لجأ السكان إلى الاحتماء داخل منازلهم. وبدت السماء وكأنها ستنقلب، مع تدني مستوى الإضاءة حتى خلال ساعات النهار.

تفسير علمي للعاصفة من خبراء المناخ

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية، أن هذه الظاهرة تُعرف علميًا باسم "الرياح الهابطة المحملة بالغبار"، وتحدث نتيجة لهبوط مفاجئ لكتلة هوائية باردة من السحب الركامية نحو سطح الأرض بسرعة عالية.

وأضاف المسند أن هذه الرياح، عند اصطدامها بسطح الأرض، تنتشر في جميع الاتجاهات حاملةً معها كميات كبيرة من الغبار والأتربة. ويكون المشهد الناتج ما يُعرف بـ "جدار غبار"، وغالبًا ما يتراوح ارتفاعه ما بين 300 إلى 1500 متر، وقد يتجاوز في بعض الحالات 2000 متر.

وأشار إلى أن سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يمكن أن تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، ما يشكل خطرًا كبيرًا على الطيران وحركة السير، بالإضافة إلى التأثيرات الصحية السلبية المحتملة على أصحاب الأمراض الصدرية.

تحذيرات رسمية ومخاوف من استمرار الظاهرة

من جانبه، أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تحذيرات رسمية شملت خمس مناطق من بينها منطقة الرس، متوقعًا أن تؤدي العاصفة إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 3 كيلومترات، بل وربما إلى الصفر في بعض النقاط المكشوفة.

وناشد المركز المواطنين والمقيمين بـالابتعاد عن المناطق المفتوحة والمعرضة للغبار، وتجنب التنقل غير الضروري خلال فترة العاصفة، خاصة مرضى الجهاز التنفسي وكبار السن، كما شدد على ضرورة متابعة النشرات الجوية والالتزام بالتعليمات الوقائية.

تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي

انتشر وسم "#عاصفة_الرس" بسرعة عبر منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا) و"تيك توك"، وتداول آلاف المستخدمين مقاطع فيديو توثق لحظة اجتياح الغبار للمدينة. وأعرب العديد من السعوديين عن دهشتهم من المشهد، فيما شبّه البعض ما حدث بأفلام الكوارث الطبيعية.

وتفاوتت ردود الفعل بين من وصف المشهد بأنه "مخيف وغير مسبوق"، وبين من طالب بضرورة تعزيز التوعية بطرق التصرف السليم أثناء مثل هذه الحالات الجوية.

تأثيرات محتملة على الصحة والمواصلات

العواصف الغبارية بهذا الحجم تُعد تهديدًا مباشرًا للصحة العامة، خاصة لمرضى الربو والحساسية. وقد يؤدي استنشاق الجزيئات الدقيقة إلى التهابات رئوية أو تفاقم الأعراض التنفسية لدى الفئات المعرضة للخطر. كما أن المطارات والطرق السريعة في محيط منطقة القصيم قد تواجه اضطرابات كبيرة في حركة الطيران والمواصلات، وسط توقعات باستمرار الأحوال الجوية غير المستقرة خلال الساعات القادمة.

خاتمة وتحذير مهم

في ظل استمرار مثل هذه الظواهر الجوية، يظل الوعي المجتمعي واتخاذ الإجراءات الوقائية السليمة أمرًا بالغ الأهمية. ويُنصح جميع السكان في المناطق المتأثرة بـغلق النوافذ، وتشغيل أجهزة تنقية الهواء، وتجنب الخروج إلا للضرورة القصوى.



