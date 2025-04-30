نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بطولة الرياضة الجامعية للسباحة بأبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت اليوم منافسات بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للسباحة في موسم الاتحاد الـ ١٥ لبطولاته، التي تستضيفه جامعة الملك خالد، لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مسابح المدينة الرياضية الجامعية في الفرعاء بأبها.

وتنافس المشاركون خلال اليوم الأول للبطولة في (6) سباقات شملت (100م) ظهر، (200م) صدر، (400م) حرة، (100م) فراشة، (4 x 100) حرة.

وحقق المركز الأول للبطولة في سباق ٥٠م حرة، عماد الدين باسم من جامعة الفيصل، وجاء في المركز الثاني حسن علي البقشي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفي المركز الثالث داؤود شعيب الرشيدي من جامعة المجمعة.

وفي منافسة 100م ظهر، توج علي سعيد المهر من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالمركز الأول، وحل ثانيًا علي مكي السادة من جامعة الملك عبدالعزيز، وفي المركز الثالث جاء صالح فؤاد الحباش من جامعة الملك فيصل.

وجاء في المركز الأول لمنافسة 200 م صدر، هاشم رضا العلوي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفي المركز الثاني أحمد بلال آل زيد من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، واحتل المركز الثالث نواف فؤاد الخليفة من جامعة الملك فيصل.

وفي سباق الـ 400 م حرة، حقق علي حسين العيسى من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول، وفي المركز الثاني حمزة أحمد التريكي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وحقق المركز الثالث كميل ماجد الصفواني الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وتوج بالمركز الأول في منافسة 100 م فراشة، عماد الدين باسم أحمد من جامعة الفيصل، تلاه في المركز الثاني علي عبدالجليل السمين من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وفي المركز الثالث حسين بن علي البقشي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وحققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المركز الأول، في منافسة (4 x 100) م تتابع حرة، وفي المركز الثاني جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثالث