نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المملكة تختتم مشاركتها في اجتماع لجنتي التعاون التجاري وشؤون التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتم وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ(68) للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في الكويت اليوم، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم بن محمد البديوي، ووزراء التجارة من دول المجلس.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات تحديات التجارة العالمية وآثارها على دول المجلس، ومستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، واعتماد منهجية إعداد الأدوات التشريعية التجارية الموحدة لدول المجلس تعكس أفضل الممارسات العالمية في إعداد الأنظمة والتشريعات بما يعزّز جودتها ويضمن اتساقها، ومتابعة مستجدات تنفيذ وإعداد مشاريع الأنظمة (القوانين) التجارية لدول المجلس، بما في ذلك مناقشة مستجدات اللجنة المستحدثة لوكلاء الاستثمار لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واطلع أصحاب المعالي والسعادة على تقرير الأمانة العامة بشأن أعمال اللجان التابعة للجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، والتقرير السنوي لأعمال وإنجازات مركز التحكيم التجاري للعام 2024م.

وشارك وفد المملكة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول المجلس الذي شهد مناقشة مستجدات العمل في هيئة التقييس الخليجية، ومراجعة تنفيذ القرارات السابقة، في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين الدول الخليجية في مجالات التقييس لدعم التجارة البينية والنمو الاقتصادي المشترك.

وشارك محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول المجلس، وحفل تكريم المخترعين الخليجيين.

والتقى معاليه بمعالي وزير التجارة والصناعة الكويتي الأستاذ خليفة بن عبدالله العسكر، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني الأستاذ قيس بن محمد اليوسف.

يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي لعام (2024م) بلغ نحو (229) مليار ريال، بنسبة ارتفاع بلغت (10%) مقارنةً بالعام (2023م)، وذلك حسب البيانات الأولية لعام (2024م).