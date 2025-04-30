نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزيرة المرجان وجهة سياحية تستهوي أهالي وزوار منطقة جازان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُعد جزيرة المرجان إحدى أبرز الوجهات السياحية في منطقة جازان، وتتميز بموقعها على الشاطئ الجنوبي لمدينة جيزان؛ مما جعلها ملاذًا مثاليًا للعائلات ومحط اهتمام المستثمرين في القطاع السياحي.

وتتميز الجزيرة التي تمتد على مساحة 63000 متر بجمال شواطئها وصفاء مياهها وبكونها موطنًا لتنوع الحياة البحرية والشعاب المرجانية الرائعة التي تزين المياه بألوانها الزاهية، إضافة إلى مجموعة من الأسماك التي تعيش في هذه البيئة البحرية.

وتقدم الجزيرة تجربة فريدة لمحبي الغوص والرياضات المائية ومجموعة من الأنشطة الترفيهية والسياحية التي تلبي تطلعات الزوار، إلى جانب تنظيم رحلات بحرية تأخذهم من الجزيرة إلى العديد من الجزر القريبة لمدينة جيزان عبر القوارب ما يعزز تجربتهم السياحية.

وفي خطوة تعكس اهتمام أمانة منطقة جازان بتطوير الوجهات السياحية، بدأت الأمانة في تنفذ مشروع إعادة تطوير وتأهيل الجزء الشرقي من حديقة المرجان التي تبلغ مساحتها 48000 متر مربع، تتضمن مسطحات خضراء وألعابًا وملاعب فريدة، إضافة إلى مناطق استثمارية متميزة.

وشرعت الأمانة في تطوير الأجزاء الواقعة على البحر والبالغ مساحتها 15000 متر مربع من خلال تأهيل عناصر التدخل الحضري تتضمن مظلات عصرية وكراسي مريحة للاستراحة وإنارة، بهدف تحسين المرافق وتوفير بيئة مثالية للزوار؛ مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتحفيز الاستثمار في المنطقة