نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر الاتصال الرقمي يُطلق 13 ورشة عمل تخصصية لبناء بيئة إعلامية مبتكرة ومتجددة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلق مؤتمر الاتصال الرقمي تحت شعار "الاتصال.. إعلام وأكثر" في جامعة الملك عبدالعزيز 13 ورشة عمل تخصصية لبناء بيئة إعلامية مبتكرة ومتجددة، في ظل استشراف مستقبل الاتصال الرقمي وتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والممارسات المهنية وإعادة تموضع تخصصات الاتصال والإعلام بما يواكب التحولات الرقمية العالمية.

وشهدت أعمال المؤتمر اليوم إقامة ورشة عمل حول صناعة البودكاست، وإعداد الخطة الإعلامية التي تسهم في تعزيز رحلة ضيوف الرحمن وصناعة الأفلام القصيرة والكتابة المسرحية وإدارة منصات التواصل الاجتماعي وتصميم تجربة المستخدم (UX) للمنصات الرقمية وتخصيص الذكاء الاصطناعي لتقييم البوسترات الإعلامية وتحليل البيانات النوعية في المنصات الرقمية، إلى جانب إنتاج وتصميم المحتوى التعليمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقدم المؤتمر ورشة عمل متخصصة في جوانب تقنيات صناعة الرأي العام في الإعلام الرقمي وإدارة العلاقات الإعلامية في الجهات الحكومية التي تصب جميعها في فلسفة استثمار الجامعة في مجالات التقنية الرقمية، وتبني العديد من المبادرات التي جعلت من هذا الصرح علامة بارزة في دعم التنمية المستدامة التي تعيشها المملكة