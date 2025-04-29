نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير منطقة الجوف يزور المراكز التابعة لمحافظة القريات ويلتقي الأهالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، المراكز التابعة لمحافظة القريات، شملت مراكز الوادي، والناصفة، والرديفة وجماجم، وقليب خضر، والعيساوية، في إطار جولات سموه التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

والتقى سمو أمير منطقة الجوف خلال زياراته برؤساء المراكز، واطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للأهالي في جميع المراكز، موجّهًا رؤساء المراكز بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات وأجودها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله.

والتقى سموه خلال زيارته للمراكز عددًا من أهالي المراكز، واطمأن على أحوالهم، مستمعًا لمقترحاتهم التنموية، مؤكّدًا اهتمامه ومتابعته الشخصية لها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة بتلمّس احتياجات المواطنين والاستماع إلى مطالبهم في المجالات الخدمية والتنموية كافة.

وأشار الأمير فيصل بن نواف إلى أن هذه الزيارات والجولات على المحافظات والمراكز تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، التي تؤكد على الالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والاطلاع على سير العمل في الأجهزة المعنية كافة