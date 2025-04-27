نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يحتفي بـ "يوم الأرض العالمي" في مخيم الزعتري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفى المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن بـ "يوم الأرض العالمي"، الذي يصادف 22 أبريل من كل عام.

ونفذ المركز بهذه المناسبة العديد من الأنشطة التوعوية تمثلت بعقد محاضرة حول البيئة وأهمية المحافظة عليها من التلوث، وكذلك تقديم مسرحية من قبل الأطفال حول السلوكيات والممارسات الإنسانية الخاطئة بشأن البيئة وزراعة الأشجار، وأن سلامة كوكب الأرض كله واجب إنساني يقع على عاتق الجميع، إضافة إلى زراعة عدد من الغراس والنباتات الخضراء.

ويأتي ذلك في إطار منظومة المشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من المركز للاجئين السوريين القاطنين في مخيم الزعتري؛ بهدف تنمية الوعي المجتمعي حول سلامة البيئة والمحافظة عليها وتعزيز جودة الحياة.