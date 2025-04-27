نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد يوجه بإطلاق اسم الدكتور مطلب النفيسة على أحد شوارع الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بإطلاق اسم الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة على أحد شوارع حي حطين، شمال العاصمة الرياض.

ويأتي التوجيه الكريم تقديرًا للسنوات الطويلة التي قضاها الدكتور النفيسة في خدمة دينه ووطنه وملوك المملكة العربية السعودية على مدى 60 عامًا الماضية.

ويُعد الدكتور مطلب النفيسة الذي وافته المنية يوم 27 / 9 / 1446هـ، أحد رجالات الدولة الأوفياء الذين خدموها بكل تفانٍ وإخلاص، إذ تقلد عددًا من المناصب مُنذ التحاقه بالوظيفة العامة في 1962م، كان آخرها وزير دولة عضو مجلس الوزراء حتى وفاته (رحمه الله).