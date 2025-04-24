نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس الوزراء الهندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى‬، دولةَ رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

وناقش الدكتور العيسى ورئيس الوزراء الهندي، عددًا من الموضوعات ذات الصلة برسالة الرابطة وأهدافها، ومن ذلك فكرة إقامةِ "قمّة التنوُّع والوئام" في جمهورية الهند، حيثُ الحاجة لترسيخِ هذه المفاهيم في بلدٍ يزخَرُ بالتنوُّع الثقافيِّ والدينيِّ والعِرقيِّ، وتعيش فيه أكبرُ أقليّةٍ مسلمةٍ في العالم.