نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تقدم تمويلًا بـ15 مليون يورو لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويلًا بقيمة 15 مليون يورو (9.8 مليارات فرنك أفريقي)، لصالح بنك الائتمان المجتمعي الأفريقي في الكاميرون.

وتهدف هذه المبادرة التمويلية الإستراتيجية إلى تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية من خلال دعم الاستثمارات الإنتاجية ذات الأثر التنموي الكبير.

ومن المتوقع أن تستفيد قطاعات الأعمال الزراعية والنقل والرعاية الصحية من هذا الدعم، مما يُسهم في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المنطقة، حيث سيوفر هذا التمويل لقادة المشاريع الخاصة الموارد اللازمة على المديين المتوسط والطويل لتعزيز التنمية المستدامة.

وتعزز هذه التسهيلات نافذة الخدمات الإسلامية سريعة التوسع وقدرتها على تقديم الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الكاميرون.