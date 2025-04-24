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تركي آل الشيخ رئيسًا للاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024 - 2028

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تركي آل الشيخ رئيسًا للاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024 - 2028

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للملاكمة للدورة الانتخابية 2024 - 2028، برئاسة المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وأعرب آل الشيخ عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهما الله- على الثقة الكريمة بتكليفه برئاسة الاتحاد، سائلًا الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن، وأن يوفقه لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدّم آل الشيخ شكره للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مثمّنًا دعمهم وثقتهم، ومؤكدًا عزمه على تطوير رياضة الملاكمة وتحقيق حضور سعودي بارز في المحافل الدولية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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